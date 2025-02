Policiais prendem indivíduos e apreendem diversas drogas em Ibatiba

Nesta quinta-feira (29), por volta das 15h30, a Polícia Civil (PC), junto com a Força Tática do 14º BPM, cumpriram dois mandados de busca e apreensão, na rua José Nunes da Silva, no bairro Brasil Novo, em Ibatiba.

No local, os policiais encontraram dois homens, de 25 e 32 anos, ambos com mandado em aberto. Os indivíduos foram encontrados em uma residência e, além dos suspeitos, foram encontrados também: oito buchas de maconha, um papelote com resquício de cocaína, oito munições de calibre .22, três papelotes de cocaína, um celular Xiaomi, um celular Motorola, um Iphone, R$ 1.110 em espécie e material para embalo de drogas.

Em outra residência, também revistada pelos policiais, foram encontrados mais 18 pedras de crack, uma porção maior de crack, R$12,00 em espécie e dois celulares da marca Xiaomi.

Os conduzidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Ibatiba, junto com os materiais apreendidos.

