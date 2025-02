Porto x Roma AO VIVO: onde assistir confronto da Europa League

Nesta quinta-feira (13), às 17h (horário de Brasília), o Porto recebe a equipe do Roma no Estádio do Dragão, em Portugal, em confronto válido pelo jogo de ida dos playoffs da Europa League.

Quer saber onde assistir este grande confronto? O duelo entre essas duas gigantes equipes do futebol mundial, contará com transmissão exclusiva da CazéTV, no Youtube.

Como chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Porto empatou por 1 a 1 com o Sporting, em confronto válido pela 21ª rodada da Liga Portugal. O time português chegou até os playoffs da competição se classificando na 18ª colocação da Europa League, com 11 pontos conquistados.

Já o Roma, que vem de vitória sobre o Venezia, por 1 a 0, se classificou para os playoffs na 15ª colocação, com 12 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Porto (Martín Anselmi): Diogo Costa; Djaló, Zé Pedro e Nehuen Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Aghelowa e Rodrigo Mora.

Roma (Claudio Ranieri): Svilar; Celik, Mancini, Hummels e Rensch; Gourna-Douah, Paredes e Angelino, Dybala, El Shaaraway e Dovbyk.

Palpites para Porto x Roma

Jonathan Gonçalves: Porto 0 x 1 Roma

Porto 0 x 1 Roma João Paulo Alocho: Porto 2 x 1 Roma

Porto 2 x 1 Roma Dayanne Farias: Porto 2 x 0 Roma

Europa League: ficha técnica de Porto x Roma

Data: 13 de fevereiro (quinta-feira)

13 de fevereiro (quinta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio do Dragão, em Portugal

Estádio do Dragão, em Portugal Onde assistir: CazéTV (Youtube)

Leia também: Hotel ou Airbnb? Veja o que realmente vale a pena para você