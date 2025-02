Pré-Libertadores começa nesta terça (4); confira os confrontos

A principal competição de clubes da América do Sul começa nesta terça (4). O primeiro confronto que vai abrir a Pré-Libertadores é entre Monagas-VEN e Defensor-URU.

A partida será no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, a partir das 21h30. Quem quiser acompanhar o jogo, ele será transmitido pelo serviço de streaming da Paramount+.

Além dessa partida, mais dois jogos estão previstos para essa primeira fase. Enfrentam-se Nacional-PAR e Alianza Lima-PER e Blooming-BOL e El Nacional-QUE.

Segunda fase da Pré-Libertadores

Os vencedores desses primeiros confrontos da primeira fase da Pré-Libertadores já têm os adversários definidos. Por exemplo, o ganhador do jogo entre Monagas-VEN e Defensor-URU vai encarar o Cerro Porteño.

O time argentino Club Atlético Boca Juniors, seis vezes campeão da Libertadores, vai enfrentar o vencedor da partida entre Nacional e Alianza Lima.

Já o Barcelona de Guayaquil espera o resultado do jogo entre Blooming-BOL e El Nacional-QUE.

A segunda fase da Pré-Libertadores também vai contar a participação dos times brasileiros: Bahia e Corinthians.

Os brasileiros vão enfrentar quais times?

O Timão vai fazer sua estreia contra o Universidad Central, da Venezuela, no dia 19 de fevereiro. Se vencer, o Corinthians enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, ou Blooming ou El Nacional.

Já o Bahia enfrenta, no dia 18, o The Strongest, da Bolívia. Se avançar, o Tricolor de Aço encara o vencedor de Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile.

Onde assistir os jogos da Libertadores 2025?

As transmissões da Pré-Libertadores e da Libertadores 2025 acontecerão em diferentes plataformas:

Na TV aberta será na TV Globo;

Na TV fechada será na ESPN;

No streaming serão na Globoplay, Disney+ e Paramount+.

Quando começa a fase de grupos?

A fase de grupos da Libertadores 2025 está prevista para começar no início de abril. O sorteio para definição dos confrontos será no dia 19 de março.

Leia também: Cruzeiro oficializa contratação de técnico português; confira