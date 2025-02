Prefeitos do Caparaó se reúnem com Casagrande em Brasília

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participa, desde terça-feira (11), em Brasília, do “Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas”, promovido pelo governo federal.

Palestrante convidado

Durante o evento, Casagrande se reuniu com diversos prefeitos capixabas, incluindo os mandatários da região do Caparaó. Ele foi um dos palestrantes do painel “Acelerando a Adaptação dos Municípios Através da Iniciativa AdaptaCidades e do Programa Cidades Verdes Resilientes”, organizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Casagrande destacou a urgência de uma ação coordenada entre a União, os Estados e os Municípios para enfrentar as mudanças climáticas, que impactam especialmente as populações mais vulneráveis.

Encontro com os prefeitos do Caparaó

Na oportunidade, os prefeitos da região do Caparaó, se reuniram com o governador para discutir temas relevantes para toda a região.

Entre os prefeitos do Caparaó que estão acompanhando o evento, estão: o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP); Zé Valério (PSD), de Jerônimo Monteiro; Dito Silva (PSB), de Muniz Freire; Nirro Emerick (PP), de Alegre; Thiaguinho (PP), prefeito de Dores do Rio Preto; Dudu Queiroz (PSB), de Divino de São Lourenço; o prefeito de Irupi, Paulino Lourenço (MDB); Romário Vieira (Podemos), prefeito de Iúna; e Reginaldo (PSB), prefeito de Ibitirama. O único prefeito do Caparaó que não participa do encontro em Brasília é Dr. Luis Carlos Pancoti, filiado ao PL.

Aproximação

O Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas começou na terça-feira (11) e vai até quinta-feira (13), em Brasília, reunindo gestores municipais eleitos para o mandato 2025-2028. Promovido pelo governo federal, o evento tem como objetivo aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios, facilitando o acesso a informações essenciais, ferramentas e recursos voltados aos novos gestores.

A abertura do evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros. Dentre as mais de 170 atividades simultâneas, destacam-se informações sobre diretrizes e orientações dos programas do governo federal e recursos disponíveis; aspectos técnicos, administrativos e financeiros dos municípios; debates sobre o enfrentamento de questões climáticas e eventos extremos; direitos humanos, cidadania e gestão local; políticas de integração e desenvolvimento regional; segurança pública; e transição energética.

Também estão sendo abordados temas como o relacionamento institucional das prefeituras com ministérios e outros órgãos governamentais, o pacto federativo e a gestão municipal.

Presença da Amunes

Também participaram do evento, os ministros Jader Filho (Cidades) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima); a secretária nacional de Mudanças do Clima, Ana Toni; o deputado federal Dr. Victor Linhalis; os secretários de Estado, Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo); além de diversos prefeitos capixabas, representados pelo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Luciano Pingo.