Prefeitura desmente fake news sobre paralisação do transporte escolar

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, esclareceu na tarde desta quinta-feira (13) que a informação sobre a suposta suspensão do transporte escolar no município é falsa. A administração reforça que os serviços de transporte para os estudantes ocorrerão normalmente nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

Diante da circulação da fake news, a Prefeitura orienta a população a buscar informações apenas em canais oficiais da gestão municipal, como o site e as redes sociais institucionais. A administração também alerta para os riscos da propagação de notícias falsas, que podem causar transtornos e desinformação na comunidade.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na prestação de serviços essenciais, garantindo que o transporte escolar continuará funcionando regularmente para atender os estudantes do município.

Leia Também: Tribunal recomenda rejeição das contas de ex-prefeito de Montanha

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui