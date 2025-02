Presidente do Santos revela plano para ampliar vínculo de Neymar

O retorno de Neymar ao Santos foi celebrado com grande festa nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, e o presidente Marcelo Teixeira já projeta formas de prolongar a permanência do craque no clube. Em meio à empolgação pela volta do camisa 10, o dirigente revelou que há um planejamento estratégico para manter o ídolo no clube alvinegro, ao menos, até o fim da temporada.

“Nós temos um plano. O mais importante foi trazê-lo de volta. Se ele está aqui, é porque acredita no projeto. E, acreditando, ele se aproxima, conhece o clube e se sente confortável. Tudo isso cria um ambiente favorável para que a permanência dele possa ser estendida”, afirmou Teixeira.

O presidente santista também detalhou o longo processo de negociação com Neymar e seu estafe, destacando que as conversas começaram no fim de 2023. Segundo ele, a ideia de um retorno foi amadurecendo ao longo do tempo, até que o momento certo chegou. “Tivemos um certo ‘namoro’ em dezembro. Apresentamos projetos e mostramos o que pretendíamos fazer. Sempre que conversávamos, o Neymar pai dizia: ‘Agora, sua paciência está quase no momento certo’. Isso foi criando uma expectativa grande. Queríamos antecipar essa volta e conseguimos”, explicou.

Teixeira classificou a contratação como um ato de ousadia do Santos, mas garantiu que a decisão foi tomada com responsabilidade financeira. Ele citou o impacto positivo da chegada de Neymar no mercado, apontando um aumento significativo no valor de negociações comerciais ligadas ao clube. “O mercado reage a esse tipo de contratação. Dou um exemplo: uma propriedade que era negociada a R$ 500 mil passou a ser fechada por R$ 6 milhões. Há milhões de dólares girando em torno desse projeto”, disse.

Pensando no futuro, o dirigente revelou que o Santos já trabalha em novas estratégias para fortalecer a equipe e expandir suas receitas. “Temos um projeto visando 2025, analisando as receitas que o clube possui e os passos que estamos dando para concretizar negociações. O Santos precisa se reposicionar no mercado. Estamos saindo do pior momento da história para trazer o maior astro do futebol mundial”, declarou.

Neste sábado, Neymar estará na Vila Belmiro para acompanhar o clássico com o São Paulo, às 20h30. A expectativa é que sua estreia aconteça na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Botafogo, no mesmo estádio. O reencontro com a torcida já gera grande expectativa, e o Santos espera que essa seja apenas a primeira etapa de uma nova era de sucesso ao lado de seu maior ídolo recente.

Estadão Conteúdo