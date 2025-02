Prevenção: Prefeitura de Iúna inicia ciclo de poda de árvores

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, deu início ao ciclo de poda de árvores que trazem risco de queda ou que atrapalhem os fios elétricos. O trabalho já foi feito nos bairros Quilombo e Pito. Agora, as equipes estão na região central da cidade.

A poda tem o objetivo de melhorar a aparência das árvores e tornar as ruas e praças mais bonitas. Isso é feito retirando os galhos secos e os em excesso, além daqueles que estão encostando na rede elétrica.

A Secretaria possui um setor específico para poda de árvores e, com isso, a prefeitura vem mantendo regularmente esse serviço. De acordo com a gestão municipal, outras equipes estão fazendo roçagem em diversos pontos do município.