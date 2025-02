Procon: Veja dicas para economizar energia no calor de Cachoeiro

O Brasil tem registrado altíssimas temperaturas neste início de 2025. Em algumas casas, certos aparelhos elétricos, como ventilador, ar-condicionado e refrigeradores ficam ligados o tempo todo com o objetivo de amenizar o forte calor. Isso acaba refletindo na conta de energia.



“O valor da conta de energia está diretamente relacionado aos hábitos de consumo e à eficiência dos equipamentos utilizados, o que pode inclusive prejudicar a qualidade dos serviços prestados. Por isso, além de fiscalizar, o Procon tem a preocupação de levar orientação e ajudar o consumidor a fazer o uso consciente de energia elétrica”, destaca o coordenador do órgão de Defesa do Consumidor, em Cachoeiro, Fabiano Pimentel.



O Procon reuniu algumas dicas simples que podem ser úteis para o consumidor colocar em prática em casa e também no trabalho, a fim de evitar tomar sustos quando a fatura chegar.

Confira:

Eletrodomésticos

Com mais tecnologia, mais eficiência energética é agregada. Na hora de comprar eletrodomésticos, é importante priorizar aqueles que apresentam boas notas de eficiência energética, que consomem menos energia para gerar o resultado esperado. O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), que completou 30 anos em 8 de dezembro, concede o Selo Procel aos equipamentos mais eficientes, para orientar os consumidores no ato da compra.

Resfriamento

Aparelhos de ar-condicionado trabalham intensamente nesse período do ano. Também prefira equipamentos com boas notas de eficiência energética com o Selo Procel. É importante sempre fazer uso deste tipo de eletrodoméstico com as janelas fechadas, para conservar o ar frio dentro dos ambientes. Caso saia de casa, não deixe os aparelhos ligados.

Ar livre

Junto com o verão chegam as férias escolares. Para muitas famílias, esse é um período de aproveitar o tempo livre e fazer atividades em parques e piscinas. Em vez de ficar em casa, com ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados, pode ser uma boa ideia frequentar locais públicos ventilados e ao ar livre.

Posição verão

Os chuveiros elétricos têm regulagens de intensidade. Fique atento, pois o ideal, em períodos de calor, é deixar o aparelho na posição verão, que utiliza menos potência para aquecer a água. Em um dia de calor intenso, é possível também desligar o chuveiro e tomar um banho frio, para refrescar.

Geladeiras

Bebidas geladas e sorvetes são aliadas para combater o calor. Aqui, se fazem necessários os refrigeradores e congeladores. Mas é preciso fazer bom uso desses aparelhos, dando preferência aos equipamentos com Selo Procel. Também devemos lembrar de abrir a porta da geladeira apenas quando já tiver decidido o que vai pegar e esperar os alimentos esfriarem antes de guardar são dicas valiosas. E nada de desligar geladeira e freezer durante a noite, ok?

Luz natural

Ao escolher novas cores para as paredes, é possível evitar os tons escuros. Assim, as luzes só serão ligadas depois do pôs do sol. Cortinas e persianas abertas durante o dia também maximizam a luminosidade dos ambientes. Se for comprar novas lâmpadas, prefira led, com etiqueta A!

Leia também: Aposta de Cachoeiro fatura bolada na Mega-Sena