Projeto do novo Pavilhão de Carapina será entregue em março

O projeto do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, será entregue na primeira quinzena de março. Em seguida, será publicado o edital para licitação da obra. As informações são do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, nesta segunda-feira (17), na cerimônia de posse do novo secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, no Palácio Anchieta, em Vitória.

“Em março o projeto do novo pavilhão de carapina estará pronto e já há determinação do governador Renato Casagrande para que possamos publicar o edital de contratação logo depois”, disse Ferraço.

Com uma área total de 113 mil metros quadrados e cerca de 35,8 mil metros quadrados de área construída, está prevista a construção de auditórios multiuso, incluindo um mezanino de 4,5 mil metros quadrados, divisível em nove salas de 500 metros quadrados cada, uma área externa de 10 mil m² com potencial de expansão para eventos ao ar livre, reunidos em estrutura completa e climatizada, com alta eficiência térmica, acústica e hidráulica.