PSG x Mônaco ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (7), às 17h05, Paris Saint-Germain e Mônaco se enfrentam, em confronto válido pela 21ª rodada da Ligue 1. Contudo, onde assistir PSG x Mônaco ao vivo?

A partida, que será realizada no Parc des Princes, em Paris, na França, contará com transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube.

Como chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Paris Saint-Germain venceu o Le Mans, por 2 a 0, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da França. Atualmente, o PSG é líder da Ligue 1, com 50 pontos conquistados até o momento.

Já o Mônaco, também vem de vitória, sobre o Auxerre, por 4 a 2, pelo Campeonato Francês. No momento, o clube ocupa a 3ª colocação da Ligue 1, com 37 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain (Luis Enrique): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery (Kang-in Lee); Barcola, Khvicha Kvaratskhelia e Dembélé.

Mônaco (Adi Hutter): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa; Camara e Zakaria; Akliouche, Minamino e Ben Seghir; Biereth.

Ficha técnica de PSG x Mônaco

Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Hora: 17h05 (horário de Brasília)

17h05 (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Parc des Princes, em Paris, na França Onde assistir: CazéTV (YouTube)

