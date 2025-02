Descubra quais bancos oferecerão o novo Consignado Privado e como a contratação será feita de forma digital e sem burocracia!

O Empréstimo Consignado Privado é uma modalidade de crédito destinada às pessoas que trabalham no setor privado com carteira assinada (CLT).

No modelo tradicional, essa alternativa exige convênio entre empregadores e instituições financeiras, o que acaba limitando o acesso dos trabalhadores ao crédito.

No entanto, com mudanças previstas ainda para o primeiro semestre de 2025, o governo brasileiro planeja implementar um novo modelo de Consignado Privado, visando facilitar o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores.

Mas quais bancos oferecerão essa nova modalidade? Vamos explorar algumas opções, desde bancos tradicionais até fintechs de crédito, como a meutudo. Confira a seguir!

Como funciona o Consignado Privado hoje?

Atualmente, o Consignado Privado, empréstimo cujo desconto é feito diretamente na renda, está disponível apenas para trabalhadores cujas empresas tenham convênios com bancos.

Neste modelo, o interessado precisa solicitar a intermediação do empregador para poder contratar o empréstimo, o que torna o processo mais burocrático e demorado.

Logo, mesmo que essa modalidade de crédito tenha condições vantajosas, ela não é acessível para grande parte dos trabalhadores, pois, muitas empresas optam por não se conveniar a instituições financeiras.

O que muda no novo Consignado Privado?

O novo modelo do Consignado Privado, previsto para março de 2025, trará mudanças importantes que facilitarão a contratação. As principais novidades são:

Eliminação da necessidade de convênios

Os trabalhadores CLT poderão contratar o empréstimo diretamente, sem depender da intermediação do empregador. Isso amplia o acesso ao crédito, permitindo que mais pessoas utilizem essa modalidade.

Solicitação pelo aplicativo CTPS Digital

O processo será feito de forma totalmente digital por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), eliminando burocracias e tornando a contratação mais rápida e acessível.

Mais concorrência entre bancos

Com a liberação do crédito para qualquer trabalhador CLT, diversas instituições financeiras poderão oferecer o Consignado. Isso criará um ambiente de concorrência saudável, incentivando a oferta de melhores taxas e condições.

Bancos que oferecerão o novo Consignado Privado

Com a eliminação dos convênios obrigatórios, muitos bancos e financeiras poderão oferecer o novo Consignado Privado. Entre elas, destacam-se:

meutudo e Parati Financeira: a fintech meutudo, em parceria com a Parati Financeira, já oferece soluções acessíveis e seguras para mais de 13 milhões de clientes. Com a implementação do novo modelo, essa parceria irá proporcionar crédito rápido, seguro e com taxas competitivas

Banco do Brasil: como uma das maiores instituições financeiras públicas do país, o Banco do Brasil deverá atuar ativamente na oferta do novo Consignado Privado, aproveitando sua ampla experiência no segmento

Caixa Econômica Federal: outra instituição pública de grande relevância, a Caixa tem tradição na oferta de Crédito Consignado e deverá expandir suas operações para incluir o novo modelo destinado aos trabalhadores do setor privado

Bradesco: um dos maiores bancos privados do Brasil, o Bradesco já atua no segmento de Crédito Consignado e, com as novas regras, deverá ampliar suas ofertas para alcançar um público ainda maior

Itaú Unibanco: também entre os maiores bancos privados do país, o Itaú possui uma vasta gama de produtos financeiros e deverá incluir o novo Consignado Privado em seu portfólio

Santander: com presença significativa no mercado brasileiro, o Santander já oferece Crédito Consignado e deverá adaptar suas operações para atender às novas diretrizes do Consignado Privado

Outros bancos e financeiras: além das instituições mencionadas, espera-se que diversas outras financeiras e bancos regionais também passem a oferecer o novo Consignado Privado, ampliando as opções disponíveis para os trabalhadores

Impacto esperado no mercado de crédito

A implementação do novo Consignado Privado tem o potencial de causar um impacto significativo no mercado de crédito brasileiro.

Estimativas indicam que a carteira de Crédito Consignado Privado pode aumentar consideravelmente, ampliando o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores que anteriormente enfrentavam dificuldades para obter empréstimos em condições vantajosas.

Além disso, a possibilidade de contratação do Consignado sem a necessidade de convênios entre empresas e bancos reduzirá a burocracia e facilitará o processo para os trabalhadores, tornando o crédito mais acessível e atrativo.

Como os trabalhadores poderão contratar o novo Consignado Privado?

Com a digitalização e a integração a plataformas do governo, a contratação do novo Consignado Privado será mais simples e rápida.

O processo deverá seguir este fluxo:

Acesso à plataforma: o trabalhador acessa o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital); Simulação e propostas: dentro da plataforma, será possível solicitar valores e prazos para o empréstimo. As instituições financeiras apresentarão suas propostas, permitindo que o trabalhador compare as condições oferecidas; Escolha da proposta: após analisar as opções, o trabalhador selecionará a proposta que melhor se adequa às suas necessidades e condições financeiras; Autorização e formalização: com a escolha feita, será necessário autorizar o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. Todo o processo será formalizado de maneira digital, garantindo agilidade e segurança; Liberação dos recursos: após a conclusão das etapas anteriores, o valor do empréstimo será creditado na conta do trabalhador, que poderá utilizá-lo conforme sua necessidade; Desconto em folha de pagamento: após toda a contratação feita e o dinheiro na conta, as parcelas do crédito serão descontadas diretamente da renda do trabalhador até sua quitação total.

O novo Consignado Privado, previsto ainda para o primeiro semestre de 2025, promete facilitar o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores CLT, eliminando a burocracia dos convênios entre empresas e bancos.

Com a contratação digital pela CTPS Digital e a ampliação das ofertas por diversas instituições financeiras, os trabalhadores terão mais autonomia para escolher as melhores condições.

A concorrência entre as instituições tende a tornar as taxas mais competitivas e ampliar a oferta de crédito para quem antes não tinha acesso ao Consignado.

Se você está pensando em contratar um Consignado Privado, acompanhe as atualizações e compare as opções disponíveis para fazer a melhor escolha!