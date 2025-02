Se você está se perguntando qual a fase da Lua está hoje (1), chegou ao lugar certo! Muita gente acompanha o ciclo lunar para planejar atividades como pesca, jardinagem e até cuidados com o cabelo. Então, vamos direto ao ponto: hoje a Lua está na fase Nova, com 9% de visibilidade e crescendo.

Qual fase a Lua está hoje, 1 de fevereiro de 2025?

Neste sábado, 1 de fevereiro de 2025, a Lua está na fase Nova. Isso significa que o céu estará mais escuro, já que a iluminação lunar ainda é baixa. Mas não vai demorar muito para mudar: faltam apenas 4 dias para a Lua Crescente, que chega no dia 5 de fevereiro.

Calendário lunar de fevereiro de 2025

Se você gosta de acompanhar o ciclo lunar, anote as datas das principais fases da Lua em fevereiro de 2025:

Nova – 1 de fevereiro

– 1 de fevereiro Crescente – 5 de fevereiro

– 5 de fevereiro Cheia – 12 de fevereiro

– 12 de fevereiro Minguante – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro Nova – 29 de fevereiro

Como influencia o dia a dia?

A Lua tem um papel importante na natureza. Ela afeta as marés, o crescimento das plantas e até o comportamento das pessoas. Muita gente acredita que o ciclo lunar influencia o humor, o sono e até cortes de cabelo. Além disso, algumas tradições agrícolas seguem a Lua para definir o melhor momento de plantar e colher.

Quem confirma as fases da Lua?

As informações sobre as fases da Lua em fevereiro de 2025 vêm do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que faz esse monitoramento com base em cálculos astronômicos. Ou seja, pode confiar!

Como saber a fase em tempo real?

Se você quer acompanhar a Lua hoje e em qualquer outro dia do ano, vale conferir aplicativos de astronomia, sites de meteorologia e até o calendário do celular. Essas ferramentas mostram não só a fase atual, mas também a visibilidade e a iluminação da Lua.

Agora que você já sabe qual a fase da Lua hoje, 1 de fevereiro de 2025, aproveite para se programar e acompanhar as próximas mudanças no céu!