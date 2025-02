Quarteto Fantástico 2025: veja o trailer com Vanessa Kirby

A Marvel Studios finalmente revelou o primeiro trailer de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos“, e os fãs não poderiam estar mais empolgados. O vídeo apresenta Pedro Pascal como Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Vanessa Kirby no papel de Sue Storm, a Mulher Invisível. Além deles, Joseph Quinn interpreta Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach dá vida a Ben Grimm, o Coisa.

Uma nova abordagem para o Quarteto Fantástico

Diferente das versões anteriores, este filme não perde tempo recontando a origem dos personagens. Em vez disso, a história já começa com o grupo estabelecido como super-heróis. O longa se passa em uma Nova York retro-futurista dos anos 1960, trazendo um estilo visual único. Segundo o diretor Matt Shakman, o filme combina elementos clássicos da época com uma estética futurista, criando uma identidade visual marcante.

O que o trailer revela

No trailer, os personagens aparecem reunidos em um jantar em família, refletindo sobre sua jornada e os desafios que enfrentam juntos. Durante a conversa, Reed Richards relembra o passado, enquanto Sue Storm reforça a importância da união. Essa abordagem destaca o lado emocional da equipe, algo que os fãs sempre valorizam.

Um elenco de peso

A Marvel não economizou no elenco. Pedro Pascal, conhecido por “The Mandalorian” e “The Last of Us”, assume o papel de líder do grupo. Vanessa Kirby, que brilhou em “The Crown” e “Missão: Impossível – Efeito Fallout”, interpreta Sue Storm. Joseph Quinn, que conquistou o público em “Stranger Things”, será o carismático Johnny Storm. Já Ebon Moss-Bachrach, famoso por “O Urso”, encarna o poderoso Ben Grimm.

Quem são os vilões?

Além do Quarteto, o filme traz dois grandes vilões: Ralph Ineson interpreta Galactus, uma entidade cósmica devastadora, enquanto Julia Garner assume o papel do Surfista Prateado, o arauto de Galactus. Essa dupla promete colocar os heróis em uma situação complicada, aumentando ainda mais a expectativa para o filme.

Expectativas lá no alto

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, já adiantou que este filme será bem diferente das versões anteriores. A ideia é entregar algo totalmente novo, sem repetir a história de origem já conhecida pelo público. Com essa abordagem, a Marvel busca surpreender tanto os fãs antigos quanto aqueles que estão conhecendo o Quarteto agora.

Quando estreia?

O lançamento de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” está marcado para o dia 25 de julho de 2025. A expectativa só cresce, e os fãs já estão contando os dias para ver como essa nova versão da equipe vai se sair nas telonas.

Com um elenco forte, uma nova visão para os personagens e uma estética inovadora, esse filme tem tudo para ser um grande sucesso. Agora, resta esperar para conferir essa aventura épica nos cinemas!