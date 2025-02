Que horas lança a 5ª temporada de Sintonia? Confira

Se você está ansioso para ver o desfecho de Sintonia, pode marcar no relógio: a 5ª e última temporada chega à Netflix nesta quarta-feira (5), às 5h da manhã (horário de Brasília). A série brasileira, criada por KondZilla, virou um sucesso absoluto e agora promete entregar um final emocionante para os fãs.

Nos novos episódios, será revelado o que acontece com Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê). Será que eles vão conseguir realizar seus sonhos ou a realidade vai bater forte?

Desde o começo, Sintonia mostrou a vida de três amigos que cresceram na periferia de São Paulo e seguiram caminhos bem diferentes. Música, crime e religião sempre fizeram parte da trama, e agora chegou a hora de saber como tudo termina.

Na 5ª temporada, várias perguntas precisam de resposta:

Se você acompanhou a série até aqui, sabe que emoção não vai faltar!

Se você quer assistir logo cedo, fique tranquilo! A Netflix libera os episódios às 5h da manhã, horário de Brasília. Para quem mora fora do Brasil, os horários são:

Ou seja, já dá para começar o dia maratonando!

Tem sim! A Netflix já soltou o trailer oficial da última temporada, e ele tá cheio de cenas intensas. Dá para sentir que esse final vai ser cheio de reviravoltas e momentos emocionantes.

Se ainda não viu, corre no YouTube ou na própria Netflix para conferir!

Se quiser ver o final dessa história, o único jeito é pela Netflix. Como a série é um original da plataforma, ela não está disponível em nenhum outro lugar.

Caso ainda não tenha uma conta, dá para escolher entre os diferentes planos da Netflix e assistir no celular, tablet, TV ou computador.

Com certeza! Sintonia conquistou muita gente ao longo dos anos e trouxe um retrato autêntico da realidade de muitos jovens no Brasil. A temporada final promete um encerramento digno para os personagens e um adeus emocionante para os fãs.

Então, já sabe: 5 de fevereiro, 5h da manhã, é hora de dar o play e descobrir como tudo termina. Prepare a pipoca e aproveite!

