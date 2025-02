Quem é a Miss Universe Brasil 2025? Confira detalhes sobre a vencedora

Gabriela Lacerda, candidata do Piauí , conquistou o título de Miss Universe Brasil 2025 , em evento realizado em Barueri , região metropolitana de São Paulo. Aos 22 anos, a modelo e jornalista se prepara para representar o Brasil no Miss Universe , que acontece em novembro, na Tailândia.

Segunda tentativa garantida o título

Esta não foi a primeira vez que Gabriela disputou a coroa. Em 2021, ela ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil , perdendo para Teresa Santos, do Ceará. Apesar disso, Gabriela liderou a faixa de Miss Simpatia na edição, título que conquistou novamente em 2025.

Trajetória marcada por vitórias

Antes de brilhar no Miss Universe Brasil, Gabriela já havia vencido o Miss Teen Brasil , competição organizada por Gerson Antonelli, atual CEO do concurso nacional. Em 2018, ela chegou ao Top 12 do Miss Teen Mundial , realizado em El Salvador.

Experiência como repórter no Miss Universo Brasil

No Miss Universo Brasil 2024 , Gabriela demonstrou suas opiniões ao atuar como repórter. Durante o evento, entrevistou diversas personalidades e ainda conquistou mais visibilidade no mundo dos concursos de beleza.

Presença marcante nas redes sociais

Com uma base de 99,9 mil seguidores no Instagram , Gabriela compartilha seu dia a dia com fotos de viagens, trabalhos e momentos pessoais. Seu estilo e carisma atrai cada vez mais fãs, que acompanham de perto sua preparação para o Miss Universo.

Compromisso social e fé

Católica, Gabriela é embaixadora do projeto “Mães da Sé” , que desde 1996 ajuda famílias a encontrar entes desaparecidos. A jovem já participou de vídeos em suas redes sociais falando sobre a importância dessa iniciativa, demonstrando sua preocupação com causas sociais.

Preparação para o Miss Universe

Com a coroa de Miss Universe Brasil, Gabriela agora intensifica seus treinos e cuidados para a competição mundial. O objetivo é representar o Brasil com garra e trazer o título de volta ao país.

Gabriela inspira novas gerações

O título de Gabriela Lacerda marca um momento de renovação para os concursos de beleza no Brasil. Sua história de superação e perseverança inspira muitos jovens que sonham em trilhar o mesmo caminho.

O Miss Universe Brasil 2025 já começa a atrair atenção global, e os olhos serão direcionados para a Tailândia em novembro. Gabriela tem tudo para brilhar e levar o nome do Brasil ao topo!