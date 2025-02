Quem saiu do Big Brother ontem? Confira

Quem saiu do Big Brother ontem? Na noite desta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, o Big Brother Brasil 25 registrou mais uma eliminação. O ator Diogo Almeida foi o participante que deixou a casa, após enfrentar o paredão ao lado de Vilma e da atriz Vitória Strada. Diogo recebeu 43,93% dos votos para sair, enquanto Vitória obteve 32,61% e Vilma, 23,46%.

Formação do paredão

A formação deste paredão teve início quando Diogo atendeu ao Big Fone no sábado anterior, sendo automaticamente indicado à berlinda. Como parte da dinâmica, ele também precisou indicar um colega e escolheu Thamiris. No entanto, Camilla, detentora do Poder Curinga, utilizou seu benefício para substituir Thamiris por Vilma no paredão.

Indicação do líder e votos da casa

O líder da semana, João Pedro, indicou diretamente Vitória Strada ao paredão. Em seguida, os participantes votaram no confessionário, resultando na indicação de Camilla como a mais votada pela casa. Camilla, Diogo e Vilma participaram da prova Bate e Volta, na qual Camilla conseguiu se salvar, definindo assim o trio final do paredão: Diogo, Vilma e Vitória.

Perfil do eliminado: Diogo Almeida

Diogo Almeida, de 40 anos, é ator e psicólogo, iniciando sua carreira artística aos 11 anos. Ganhou destaque na novela “Amor Perfeito” em 2023 e, além de atuar, também canta e dança. Dentro da casa, Diogo viveu um romance com Aline e se destacou por sua empatia e gratidão.

Repercussão entre os participantes

A saída de Diogo impactou os ânimos na casa. Vilma, sua mãe e dupla inicial no jogo, demonstrou emoção com a eliminação do filho. Os demais participantes aproveitaram o momento para refletir sobre suas estratégias e alianças, considerando as reviravoltas que o jogo pode apresentar.

Recorde de votação

Este paredão registrou um número expressivo de votos, totalizando 75.179.408 participações do público, estabelecendo um recorde nesta temporada até o momento.

Expectativas para os próximos dias

Com a saída de Diogo, a dinâmica do jogo promete novas alianças e possíveis conflitos. Os participantes restantes precisarão reavaliar suas estratégias para se manterem na disputa pelo prêmio milionário.

Como acompanhar o BBB 25

Para acompanhar todos os detalhes do Big Brother Brasil 25, os telespectadores podem assistir à transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Multishow. Além disso, o Globoplay oferece acesso 24 horas por dia, permitindo que os fãs fiquem por dentro de todas as novidades e acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Participação do público

A interação do público é fundamental no BBB. Além de votar para eliminar os participantes, os telespectadores podem participar de enquetes e discussões nas redes sociais, influenciando diretamente os rumos do jogo.

Para mais informações sobre quem saiu do Big Brother ontem e outras atualizações, mantenha-se conectado aos canais oficiais e plataformas de streaming disponíveis.