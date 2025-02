Quina: se essa sequência estiver no seu bilhete, você tá milionário

O sorteio do concurso 6653 da Quina aconteceu na noite deste sábado (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se você apostou, é hora de conferir os números e ver se a sorte sorriu para você!

Números sorteados na Quina 6653

Os números sorteados foram: 21, 22, 34, 37 e 46. Se essa sequência estiver no seu bilhete, você pode ter levado um bom prêmio para casa!

Teve ganhador na Quina 6653?

Dessa vez, ninguém acertou os cinco números, então o prêmio acumulou para o próximo sorteio. Mas calma! Ainda teve muita gente que levou dinheiro para casa:

4 acertos: 47 apostas ganharam R$ 5.908,00 cada.

47 apostas ganharam cada. 3 acertos: 2.884 apostas levaram R$ 91,69 cada.

2.884 apostas levaram cada. 2 acertos: 70.783 apostas faturaram R$ 3,73 cada.

Se você acertou pelo menos dois números, já vale a pena conferir o bilhete e garantir seu prêmio!

Quanto será o prêmio do próximo sorteio?

Como ninguém acertou os cinco números, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 1,4 milhão para o próximo sorteio, que acontece na segunda-feira (10).

Se você quer tentar a sorte, ainda dá tempo de fazer sua aposta!

Como apostar na Quina?

Apostar na Quina é bem simples. Você escolhe de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis, e torce para acertar os sorteados. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Quais são as chances de ganhar na Quina?

A probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de números escolhidos. Veja como funciona:

Aposta mínima (5 números): 1 chance em 24.040.016

Aposta máxima (15 números): 1 chance em 8.005

Se quiser aumentar as chances, pode apostar mais números ou entrar em um bolão, dividindo o custo e o prêmio com outras pessoas.

Onde resgatar o prêmio?

Se você ganhou, parabéns! Agora é só resgatar seu dinheiro. Para prêmios de até R$ 1.868,22, basta ir a qualquer casa lotérica. Valores maiores precisam ser retirados diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Lembre-se: os prêmios só podem ser retirados dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o dinheiro vai para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Então, não deixe para depois!

Fique de olho nos próximos sorteios!

Se não foi dessa vez, não desanime! A Quina tem sorteios todos os dias, de segunda a sábado, e sempre há chances de faturar um bom prêmio.

Quer acompanhar os próximos resultados? Fique ligado no site das Loterias Caixa ou vá até uma casa lotérica para conferir tudo de perto. Boa sorte!

LEIA TAMBÉM: Única aposta do ES fatura “bolada” da Mega-Sena