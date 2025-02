Recopa: saiba onde assistir Racing e Botafogo ao vivo

Nesta quinta-feira (20), Racing e Botafogo se encaram pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana 2025. O confronto acontece no estádio El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30. Mas, afinal, onde assistir Racing e Botafogo ao vivo?

Os torcedores poderão assistir a transmissão pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O time argentino chega à decisão depois de vencer a final da Sul-Americana de 2024. Na ocasião, o Racing derrotou o Cruzeiro por 2 a 1.

Já o alvinegro chega como o grande vencedor da Conmebol Libertadores 2024. Visto que, em um jogo emocionante, o Glorioso venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1.

Atualmente, ambas as equipes vivem momentos conturbados. O Racing venceu apenas um dos últimos quatro jogos. O time argentino está no sétimo colocado no grupo A do Apertura, com três vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Botafogo está em meio a incertezas. O alvinegro ainda se encontra sem treinador oficial. Além disso, a equipe carioca não tem vaga garantida para semifinal do Carioca.

Onde assistir Racing x Botafogo ao vivo?

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Racing: Arias; Di Césare, Colombo e Quirós; Martirena, Almendra, Nardoni, Rojas e Vietto; Adrián “Maravilla” Martínez e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins. Técnico: Cláudio Caçapa.