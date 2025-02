Rede Globo pega fogo: veja o momento do incêndio na cidade cenográfica

Um incêndio na Rede Globo assustou a população nesta terça-feira (18). As chamas consumiram parte da cidade cenográfica da novela da próxima trama das 19h, Dona de Mim. O fato provocou correria nos bastidores. Atores, produtores e funcionários precisaram evacuar o local rapidamente.

Fogo se espalhou antes da chegada dos bombeiros

O incêndio começou nos bastidores e, consequentemente, em pouco tempo, se espalhou pela cidade cenográfica. Embora as equipes internas de segurança tenham se esforçado, as chamas ainda assim tomaram proporções preocupantes. Por isso, acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar o fogo, que ameaçava outras áreas do estúdio.

Bombeiros conseguiram conter as chamas

Assim que chegaram, os bombeiros atuaram rapidamente e conseguiram apagar o incêndio antes que ele atingisse outros cenários. Depois de controlar o fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Felizmente, o incidente não deixou feridos.

Investigações sobre a causa do incêndio

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas uma investigação já está em andamento. As autoridades querem entender se o fogo foi provocado por um curto-circuito ou algum outro problema nas instalações.

Prejuízo para as gravações de Dona de Mim

O incêndio destruiu parte dos cenários da novela Dona de Mim, que estava em fase de gravação para estreia nas próximas semanas. Por causa disso, a emissora precisará buscar novas locações temporárias para manter o cronograma.

Nota oficial da Rede Globo

Impacto em outras produções

Além da novela Dona de Mim, outras produções que utilizavam o mesmo espaço podem ser afetadas. Agora, a Globo terá que reorganizar o calendário de gravações e avaliar os próximos passos para reconstruir os cenários perdidos.

Segurança reforçada após o incidente

Logo após o incêndio, a Rede Globo anunciou que vai reforçar os protocolos de segurança em seus estúdios. Além disso, treinamentos e revisões nas instalações elétricas devem ser intensificados para evitar novos incidentes.

Novas informações

A Globo atualizará o público à medida que novas informações sobre o incêndio nos Estúdios Globo chegarem. Quem quiser acompanhar o caso pode acessar os canais oficiais da emissora para obter mais detalhes.