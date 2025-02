Resultado da Lotofácil 3315: confira os números sorteados

O sorteio da Lotofácil 3315 aconteceu neste sábado (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem apostou já pode conferir os números sorteados:

02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 21 – 24 – 25

Se você jogou, vale a pena dar uma olhada no seu bilhete para ver se faturou algum prêmio!

Quanto foi o prêmio da Lotofácil 3315?

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o número de ganhadores e os valores dos prêmios para cada faixa de acerto. Mas, se você fez uma aposta, pode consultar os resultados no site oficial das Loterias Caixa ou diretamente em uma casa lotérica.

Prêmio estimado para o próximo sorteio

O próximo concurso da Lotofácil, marcado para segunda-feira (10/02/2025), promete pagar cerca de R$ 1.700.000,00. Se quiser tentar a sorte, dá para apostar até as 19h do dia do sorteio, seja nas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa.

Como funciona a Lotofácil?

Jogar na Lotofácil é simples! Você escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A aposta mínima (15 números) custa R$ 3,00, e os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Quais são as chances de ganhar?

As chances de faturar o prêmio principal variam conforme a quantidade de números escolhidos. Para quem aposta 15 números, a probabilidade de acertar todos os 15 sorteados é de 1 em 3.268.760. Já quem joga com 20 números tem uma chance bem maior: 1 em 211.

O que acontece com prêmios não resgatados?

Se ninguém resgatar um prêmio dentro de 90 dias, o valor vai para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Ou seja, além de premiar os sortudos, a loteria ainda ajuda na educação do país!

Dicas para aumentar as chances

Quer melhorar suas chances? Você pode:

Usar a opção Teimosinha , que repete a mesma aposta por vários concursos.

, que repete a mesma aposta por vários concursos. Participar de um bolão , onde vários jogadores dividem o custo da aposta e aumentam as chances de ganhar.

, onde vários jogadores dividem o custo da aposta e aumentam as chances de ganhar. Apostar mais números (mas lembre-se de que o preço da aposta aumenta também).

Vale a pena jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil porque tem uma boa chance de acerto, prêmios interessantes e sorteios frequentes. Se você gosta de testar a sorte, pode ser uma ótima opção!

Fique de olho nos próximos sorteios e boa sorte!