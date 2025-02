Resultado da Mega-Sena 2824: veja os números sorteados e ganhadores

O sorteio do concurso Mega-Sena 2824 aconteceu nesta terça-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 15 milhões.

Agora, os apostadores aguardam para saber se alguém levou a bolada ou se o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

Onde assistir ao sorteio?

Quer conferir o sorteio ao vivo? Então, basta acessar o canal da Caixa no YouTube, que transmite tudo em tempo real, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, depois do sorteio, os resultados ficam disponíveis no site oficial das Loterias Caixa e, em seguida, são divulgados na imprensa.

As dezenas sorteadas foram: [números sorteados].

Como jogar na Mega-Sena?

Participar da Mega-Sena é fácil! Basta escolher entre seis e quinze números no volante. Quanto mais números você marcar, maior a chance de ganhar – mas também mais cara fica a aposta.

Os sorteios acontecem toda quarta-feira e sábado, às 20h, e podem ser acompanhados ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Você pode fazer sua aposta em casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

Se você foi um dos sortudos, precisa resgatar seu prêmio dentro do prazo! Valores de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em qualquer casa lotérica. Já prêmios maiores só podem ser sacados em agências da Caixa.

Caso o valor seja superior a R$ 10 mil, a Caixa paga o prêmio em dois dias úteis, então é bom se programar. Não esqueça de levar um documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Qual é a chance de ganhar?

A probabilidade de ganhar na Mega-Sena depende da quantidade de números que você escolhe. Com uma aposta simples de seis números, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. Já com 15 números, a probabilidade melhora bastante, chegando a 1 em 10.003 – mas essa aposta custa caro.

Números mais sorteados

Se você gosta de analisar estatísticas, alguns números costumam sair mais vezes. O 10 e o 53 estão entre os mais sorteados ao longo da história da Mega-Sena. Mesmo assim, é importante lembrar que todo sorteio é independente, e qualquer número pode sair.

Agora que você já sabe tudo sobre o resultado da Mega-Sena 2824, fique de olho no próximo concurso e boa sorte!