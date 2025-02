Resultado “Enem dos Concursos”: confira a lista dos aprovados

O Ministério da Gestão divulgou, nesta terça-feira (4), os resultados finais e as primeiras listas de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), mais conhecido como “Enem dos Concursos”. Se você participou, fique ligado! Agora, já pode conferir seu desempenho na área do candidato, disponível no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo concurso.

Como consultar o resultado?

Para ver seu desempenho, o processo é simples. Basta seguir o passo a passo:

Acesse o site da Fundação Cesgranrio. Vá até a área do candidato. Faça login com seu CPF e senha cadastrados na inscrição. Confira sua nota final e a classificação nas vagas escolhidas.

Quem passou? Primeiras listas de aprovados já estão no ar

Além da nota individual, o Ministério da Gestão também liberou as primeiras listas de aprovados. Portanto, se o seu nome estiver lá, fique ligado! Os próximos passos incluem a checagem de documentos, os exames médicos e, por fim, a posse no cargo.

E agora, o que acontece?

Se você foi aprovado, então o próximo passo é acompanhar o cronograma de nomeações, que será divulgado pelos órgãos responsáveis pelas vagas. Além disso, dependendo do cargo, o prazo para tomar posse pode variar.

Mais de 2 milhões de inscritos no CNU

O “Enem dos Concursos” teve uma enorme adesão: mais de 2 milhões de candidatos disputaram vagas em órgãos públicos federais. Essa foi a primeira edição do CNU, criado para unificar concursos e tornar o processo de seleção mais rápido e transparente.

Como foi a prova do CNU?

As provas do CNU aconteceram no mesmo dia em várias cidades do Brasil. Cada candidato concorreu a vagas dentro de blocos temáticos, de acordo com sua área de formação e interesse.

Posso recorrer da nota?

Se você quer entender melhor sua nota ou, ainda, acha que houve algum erro, então pode acessar o espelho da correção na área do candidato. Além disso, caso encontre alguma inconsistência, há um prazo para entrar com recurso.

Quando começam as nomeações?

Os aprovados devem começar a ser chamados ainda no primeiro semestre de 2025. No entanto, cada órgão segue seu próprio cronograma, então é fundamental acompanhar as publicações oficiais.

Fui aprovado! O que faço agora?

Se você está entre os aprovados no “Enem dos Concursos”, o mais importante agora é reunir a documentação exigida e ficar de olho nas próximas convocações.

Quer mais informações?

Para conferir todas as novidades sobre o CNU, basta acessar o site da Fundação Cesgranrio e do Ministério da Gestão. Além disso, fique atento às atualizações e, por fim, boa sorte nessa nova etapa!