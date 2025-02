Resultado Lotofácil 3322: veja os números sorteados hoje

O sorteio da Lotofácil 3322 aconteceu nesta segunda-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardavam ansiosos pelo resultado, e os números sorteados definiram os ganhadores da noite.

Números sorteados na Lotofácil 3322

Confira os números sorteados no concurso 3322 da Lotofácil: 13-14-03-10-16-08-07-02-17-15-09-22-06-11-23



Quantos apostadores ganharam na Lotofácil 3322?

Até o momento, a Caixa não divulgou a quantidade de apostas vencedoras. No entanto, quem acertar as 15 dezenas pode dividir um prêmio milionário. A faixa de premiação da Lotofácil também inclui prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 números.

Como consultar se você foi premiado?

Para verificar se você foi um dos vencedores do concurso Lotofácil 3322, consulte o site oficial da Caixa ou vá até uma casa lotérica. Você também pode usar o aplicativo de loterias para validar seu bilhete de forma prática.

Próximo sorteio da Lotofácil: estimativa de prêmio

O próximo concurso da Lotofácil terá um prêmio estimado em R$ 1.700.000,00. O sorteio ocorrerá nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025.

Como apostar na Lotofácil?

Para participar do próximo concurso, basta registrar sua aposta até às 19h (horário de Brasília) em uma casa lotérica ou pelo site oficial da Caixa. Cada volante permite a escolha de 15 a 20 números, com valores a partir de R$ 2,50.

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais procuradas por oferecer boas probabilidades. A chance de acertar as 15 dezenas, com a aposta simples, é de 1 em 3.268.760. Já para quem aposta mais números, as probabilidades aumentam consideravelmente.

Qual o horário de divulgação do resultado?

O resultado da Lotofácil 3322 foi divulgado por volta das 20h no site da Caixa. Apostadores podem acessar a página oficial para conferir os números e premiações.

Dicas para aumentar suas chances na Lotofácil

Embora seja um jogo de sorte, apostar mais dezenas ou participar de bolões pode ser uma boa estratégia para quem quer tentar aumentar as chances de ganhar. Fique atento aos prazos de apostas e boas sorte!