Saiba como consultar extrato do Imposto de Renda 2025

Consultar o extrato do Imposto de Renda 2025 é fundamental para acompanhar o status da declaração enviada à Receita Federal. Afinal, com esse documento, o contribuinte pode verificar pendências, conferir restituições e corrigir eventuais erros antes de cair na malha fina. Para isso, veja o passo a passo a seguir e evite surpresas.

O Que é o Extrato do Imposto de Renda?

O extrato do Imposto de Renda é um documento digital que reúne todas as informações sobre a declaração enviada. Dessa forma, ele permite que o contribuinte acompanhe o processamento, visualize possíveis inconsistências e saiba se há valores a pagar ou a receber.

Como Acessar o Extrato do Imposto de Renda 2025?

Para consultar o extrato, siga este passo a passo:

Acesse o e-CAC: Primeiramente, entre no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC) pelo site oficial. Faça login: Em seguida, use sua conta no gov.br para acessar com CPF e senha. Se ainda não tiver cadastro, será necessário criar uma conta. Entre na aba “Meu Imposto de Renda”: Logo após, localize a opção referente ao Imposto de Renda 2025. Verifique o status da declaração: Por fim, o sistema mostrará se há pendências, se a restituição foi liberada ou se sua declaração caiu na malha fina.

Como Saber se a Declaração Está na Malha Fina?

Se houver inconsistências na sua declaração do Imposto de Renda 2025, o e-CAC exibirá a mensagem de “Pendências”. Normalmente, isso acontece por diferentes razões, como:

Divergências entre os rendimentos declarados e os informados pelas fontes pagadoras;

Omissão de rendimentos, o que pode gerar problemas futuros;

Informações incorretas sobre dependentes;

Deduções indevidas ou inconsistentes.

Caso a declaração tenha erros, a melhor alternativa é corrigir os dados e enviar uma declaração retificadora pelo programa da Receita Federal.

Como Consultar a Restituição do Imposto de Renda 2025?

Se você tem direito à restituição do Imposto de Renda 2025, basta consultá-la no próprio extrato dentro do e-CAC. Além disso, a Receita Federal também disponibiliza essa informação no site oficial, na opção “Consulta Restituições IRPF”.

Os pagamentos seguem um calendário oficial e são depositados diretamente na conta bancária informada na declaração. Portanto, é importante acompanhar os lotes de restituição para saber quando o valor será liberado.

O Que Fazer se Houver Imposto a Pagar?

Se o extrato indicar que há imposto a pagar, a solução é emitir o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) dentro do sistema da Receita. O pagamento pode ser realizado via internet banking ou diretamente em bancos autorizados.

Por outro lado, caso o valor seja alto, o contribuinte pode solicitar o parcelamento do imposto, que será calculado com base na taxa Selic.

Como Evitar Problemas com o Imposto de Renda 2025?

Para evitar complicações, siga estas recomendações:

Antes de mais nada, revise todas as informações antes de enviar a declaração;

Guarde comprovantes de rendimentos e despesas por pelo menos cinco anos;

Utilize o programa oficial da Receita Federal para preencher os dados corretamente.

Por fim, consultar o extrato do Imposto de Renda 2025 regularmente é essencial para evitar problemas e garantir que sua declaração esteja sempre em conformidade com a Receita Federal.