Saiba qual foi a cidade mais fria e a mais quente do ES na terça-feira

Os últimos dias foram marcados por uma forte onda de calor que tomou conta não apenas do Espírito Santo, mas de boa parte do Sul e do Sudeste do Brasil. Mesmo assim, algumas cidades do Estado mostram uma diferença gigante nas temperaturas. Na última terça-feira (11), a cidade mais quente do Estado foi Alegre, com termômetros marcando os 35,5°. Na outra ponta está Venda Nova do Imigrante, que teve a temperatura mais baixa das terras capixabas: 16,8°.

No país também há muita discrepância de temperatura entre cidades que, muitas vezes estão na mesma região. Também na terça, o Sul ganhou a medalha de maior temperatura média do país, com 41,3° na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul. E o troféu de mais fria também vai para a mesma região: a cidade de General Carneiro, no Paraná, registrou 12,8° na data. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e dizem respeito somente às medições oficiais.