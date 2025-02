Segunda de carnaval e Quarta-feira de Cinzas são ou não feriados?

O carnaval de 2025 acontece entre os dias 1° e 5 de março. A impressão é de ser uma folga prolongada, no entanto, apenas a terça-feira de carnaval é considerada feriado nacional. Muitos Estados e municípios, no entanto, optam pelo ponto facultativo na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas.

Segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), as empresas também são livres para buscar acordos com seus funcionários. “A empresa que funciona com a modalidade de banco de horas pode fazer a compensação caso dê folgas para seus funcionários. O trabalhador que dispõe de horas extras tem a possibilidade de ter seu saldo descontado por esses dias não trabalhados”, informou a federação.

No domingo de carnaval, no entanto, a história é diferente. Caso opte por abrir as portas, além de pagar o adicional de 100% aos funcionários, precisar ter autorização para o funcionamento aos domingos.

“No entanto, nada impede que a empresa dispense seus funcionários de maneira espontânea e, assim, os mantenham livres de suas funções nos dias combinados sem desconto no salário e nem no saldo do banco de horas”, pontou.