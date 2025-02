Sementes: prazo para inscrição em edital é prorrogado para 15 de março

Devido à grande procura para inscrições de projetos, o prazo final para participar do programa Sementes do Rio Doce foi prorrogado. Agora, os interessados terão até o dia 15 de março de 2025 para submeter suas inscrições. Eles poderão concorrer a uma das 50 vagas para participarem do processo de aceleração de seis meses, mentorias gratuitas, além de uma subvenção no valor de R$ 100 mil.

Inicialmente previsto para encerrar neste sábado (22), o prazo foi estendido para garantir que mais iniciativas tenham a oportunidade de participar. Assim, poderão contribuir para o desenvolvimento dos municípios contemplados pelo programa: Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Marilândia e Serra.

No último dia 13, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) junto do IEBT Inovation realizou uma live para esclarecimentos de dúvidas a respeito do edital. Participaram proponentes de várias partes do país.

“Estamos estendendo o prazo para que um maior número de projetos tenha a chance de participar e contribuir para os objetivos do programa. Queremos alcançar ainda mais iniciativas alinhadas à recuperação e desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio Doce”, frisou o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas.

Participe

Podem participar do edital pessoas físicas, que possuem uma ideia validada, e pessoas jurídicas de direito privado (startups), nascentes e em fase de ideação, operação, tração ou escala. São aceitos projetos promissores ligados à pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras nas áreas da saúde, da educação, do saneamento, da mobilidade, do meio ambiente, dentre outros. A sustentabilidade é destaque no desenvolvimento econômico dos municípios contemplados pelo Sementes.

Inscrições

Interessados podem acessar o edital e realizar suas inscrições no link: https://secti.es.gov.br/editais-abertos