Sporting x Borussia ao vivo: onde assistir o jogo da Champions League

Nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), o calendário da Champions League está repleto de ótimos jogos, entre eles, Sporting x Borussia Dortmund, que promete agitar os jogos de ida dos playoffs da competição continental.

A partida, que será realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, contará com transmissão do Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chegam as equipes?

O Sporting chega para o confronto após empatar com o Porto por 1 a 1, em confronto válido pela 21ª rodada da Liga Portugal. O clube português se classificou para os playoffs da Champions League na 23ª colocação, com 11 pontos conquistados.

Já o Borussia, que se classificou para os playoffs ocupando a 10ª colocação da classificação geral, com 15 pontos conquistados, vem de derrota para o VfB Stuttgart, por 2 a 1, pela Bundesliga.

Prováveis escalações

Sporting (Rui Borges): Rui Silva, Iván Fresneda, Diomandé, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Morita, João Simões, Francisco Trincão, Daniel Bragança e Quenda; Gyokeres.

Borussia Dortmund (Mike Tullberg): Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer, Gross e Brandt; Adeyemi, Gittens e Guirassy.

Ficha técnica de Sporting x Borussia Dortmund

Data: 11 de fevereiro (terça-feira)

11 de fevereiro (terça-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming)

