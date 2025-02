Super Sete 653: veja os números sorteados e quem ganhou

O sorteio do Super Sete 653 aconteceu nesta segunda-feira (3) e muita gente estava de olho no resultado. Se você fez sua aposta, confira os números sorteados e veja se a sorte foi enviada para você!

Os números sorteados no concurso 653 da Super Sete foram:

4 – 1 – 3 – 9 – 2 – 0 – 3

Se você acertou todos, parabéns! Mas, mesmo que não tenha feito a pontuação máxima, ainda dá para ganhar prêmios menores.

Jogar no Super Sete é bem simples. O volante tem sete colunas , e cada uma tem dez números (de 0 a 9) . Você precisa escolher um número por coluna , formando assim sua aposta mínima.

Se quiser aumentar as chances, você pode selecionar mais números em cada coluna . Claro, o valor da aposta também aumenta, mas as chances de ganhar melhoram bastante.

A probabilidade de acertar os sete números com uma aposta mínima é de uma em 10 milhões . Parece difícil, né? Mas quem aposta mais números por coluna consegue melhorar essas chances.

Além disso, um Super Sete prêmios também quem acerta de três a seis números , então mesmo que você não acerte todos, ainda pode levar uma graninha para casa.

Se você foi um dos sortudos, precisa saber como resgatar o prêmio. Valores de até R$ 1.332,78 podem ser retirados em casas lotéricas . Se o valor for maior, o pagamento só acontece nas agências da Caixa Econômica Federal .

Agora, se você ganhou mais de R$ 10 mil , precisa esperar dois dias úteis para receber o dinheiro. Lembre-se de levar um documento oficial com foto e o bilhete premiado original .

Os sorteios da Super Sete acontecem três vezes por semana , sempre às segundas, quartas e sextas-feiras , às 20h (horário de Brasília) .

Se dessa vez não deu certo, não desanime! O próximo sorteio está chegando, e quem sabe a sorte não está no seu caminho?

