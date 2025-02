Sustentabilidade: campanha coleterá lixo eletrônico em Alegre

Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, a cidade de Alegre receberá o “Dia D da Coleta de Eletrônicos”, uma iniciativa voltada para o descarte adequado de equipamentos eletroeletrônicos. A campanha é promovida pela Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS).

A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre os perigos do descarte irregular desse tipo de resíduo, que contém substâncias tóxicas capazes de contaminar o solo e a água. Além disso, a coleta busca incentivar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a redução da poluição.

Importância da reciclagem de eletrônicos

O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos representa uma grande preocupação ambiental, pois esses dispositivos contêm metais pesados e produtos químicos nocivos à saúde humana e ao ecossistema. A reciclagem desses materiais reduz a extração de recursos naturais, economiza energia e minimiza os impactos ambientais.

O que pode ser descartado?

Durante a campanha, serão aceitos diversos tipos de eletrônicos, incluindo:

Local de entrega

Nesse sentido, os interessados em participar da iniciativa devem levar seus eletrônicos ao Círculo de Operários, localizado na Rua Monsenhor Pavesi, nº 116, no Centro de Alegre.

A campanha busca mobilizar a população para um futuro mais sustentável. “Não deixe seus eletrônicos acumulando poeira ou poluindo o meio ambiente. Participe e contribua para um mundo mais limpo e consciente”, reforça a organização do evento.

