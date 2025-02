Tabela do Paulistão: confira a classificação do seu time

O Paulistão 2025 segue emocionante, com os torcedores acompanhando de perto cada partida. Confira a Tabela do Paulistão deste domingo (16):

Situação Atual dos Times na Tabela

Com os resultados do dia, a Tabela do Paulistão 2025 sofreu alterações importantes. Confira os quatro primeiros colocados da tabela:

Corinthians – 26 pontos (11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 18 gols pró, 11 gols contra, saldo de 7) Mirassol – 16 pontos (9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 18 gols pró, 13 gols contra, saldo de 5) Botafogo SP – 11 pontos (10 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 6 gols pró, 8 gols contra, saldo de -2) Inter de Limeira – 6 pontos (10 jogos, 0 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 7 gols pró, 14 gols contra, saldo de -7). Confira a tabela completa aqui

Próximos Confrontos do Paulistão 2025

Os torcedores já estão ansiosos pelos próximos jogos, que prometem mais emoções e disputas acirradas.

Foto: Reprodução | Google

Como Acompanhar a Tabela do Paulistão Atualizada

Para quem deseja acompanhar a Tabela do Paulistão 2025 em tempo real, é possível acessar os sites oficiais dos clubes ou portais esportivos especializados. Essas plataformas fornecem atualizações minuto a minuto, com detalhes sobre cada jogo, escalações e análises pós-jogo.

A Tabela do Paulistão deste domingo (16) trouxe mudanças importantes para a competição, mantendo o torneio imprevisível e emocionante. Fique atento aos próximos confrontos e não perca nenhum detalhe desta edição tão disputada.