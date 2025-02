Taxa de desocupação no Espírito Santo é a quarta menor do país

O Espírito Santo registrou a quarta menor taxa de desocupação do país em 2024, ou seja, 86 mil pessoas. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (14), e que aponta ainda que a média anual de população capixaba ocupada alcançou os 2,1 milhões de pessoas. Os três primeiros colocados são Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia.

O governador do Estado, Renato Casagrande, comemorou o índice em suas redes sociais, e afirmou que os dados apresentados destacam “como a economia capixaba tem crescido acima da média nacional, reduzindo o desemprego e melhorando a qualidade de vida do capixaba. Esse resultado demonstra que as políticas públicas integradas do Governo do Estado têm impulsionado o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”.

ES registra a 4ª menor taxa de desocupação no ano de 2024. Dado divulgado hoje pelo IBGE e analisado pelo IJSN, destaca como a economia capixaba tem crescido acima da média nacional, reduzindo o desemprego e melhorando a qualidade de vida do capixaba. Esse resultado demonstra que… pic.twitter.com/erRvNV3JJ0 — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 14, 2025

Em números absolutos, a população desocupada no Espírito Santo em 2024 foi de 86 mil pessoas, 36 mil a menos que no ano anterior. Houve um aumento de 66 mil pessoas ocupadas entre 2023 e 2024, totalizando 2,102 milhões. O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhos no Estado em 2024 foi de R$ 3.231, ante R$ 3.130 no ano anterior.

A pesquisa também aponta que a taxa de informalidade no Espírito Santo em 2024 foi de 38,6%, o que corresponde a 811 mil trabalhadores informais, o que coloca o Estado no 11° lugar no ranking.

Veja alguns números do mercado de trabalho capixaba:

Emprego com carteira assinada no setor privado:

• Crescimento: houve um aumento no número de empregados com carteira assinada no setor privado, passando de 769 mil em 2023 para 790 mil em 2024.

Emprego sem Carteira Assinada no Setor Privado:

• Crescimento: o número de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado também cresceu, passando de 275 mil em 2023 para 320 mil em 2024.

Trabalho Doméstico:

• Com carteira assinada: houve uma leve queda no número de trabalhadores domésticos com carteira assinada, de 28 mil em 2023 para 24 mil em 2024.

• Sem carteira assinada: o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada também apresentou queda, de 88 mil em 2023 para 75 mil em 2024.

Emprego no setor público

• Com carteira assinada: o número de empregados no setor público com carteira assinada passou de 17 mil para 22 mil de um ano para o outro.

• Sem carteira assinada: já neste grupo, houve queda no número de empregados no setor público sem carteira assinada, de 83 mil em 2023 para 77 mil em 2024.

• Militares e estatutários: o número de militares e funcionários públicos estatutários apresentou uma leve queda, de 142 mil em 2023 para 133 mil em 2024.

Empregadores e trabalhadores por conta própria:

• Empregadores: Houve um aumento no número de empregadores, de 93 mil em 2023 para 100 mil em 2024.

• Conta própria: O número de trabalhadores por conta própria também cresceu, de 491 mil em 2023 para 517 mil em 2024.