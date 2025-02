Teaser de novo filme do Shrek impressiona; confira

O ogro mais amado do cinema está de volta. Shrek ganhará um novo filme em 2026 e o primeiro teaser do longa apresenta uma animação surpreendente. Confira o vídeo abaixo.

O que mais chamou a atenção dos fãs foi a mudança da estrutura da animação da produção da DreamWorks. Aparentemente, o estúdio preferiu investir em traços mais cartunescos e modernos.

Novo filme do Shrek está previsto para chegar ao cinema em 2026

Sinopse e elenco

Na trama, personagens queridos do público voltam. Além do Shrek, Fiona, Burro e até o Pinóquio retornam ao conhecido pântano. Mesmo sem a sinopse oficial, o pequeno trecho sugere que o novo filme da franquia focará em redes rocias e suas tendências.

O destaque no elenco no novo longa é a participação da Zendaya, que dará voz à filha do casal ogro. Além disso, retorna ao elenco Mike Myers, na voz do ogro, Eddie Murphy, como Burro e Cameron Diaz, como Fiona.

