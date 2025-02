Temporal: circo desaba e deixa feridos

A estrutura de um circo montado em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, desabou durante um temporal neste domingo (16). O acidente ocorreu por volta das 20h30, quando cerca de 200 pessoas estavam no local. Segundo comunicado oficial do Circo Fox, todos os feridos estavam na plateia.

Vento forte contribuiu para desabamento

De acordo com informações do Climatempo, Osório não possui uma estação meteorológica própria e utiliza os dados da cidade vizinha de Tramandaí. Durante o temporal, a maior rajada de vento registrada foi de 43,9 km/h. A intensidade dos ventos, somada à chuva, foi determinante para o colapso da estrutura.

Atendimento emergencial e evacuação rápida

Logo após o desabamento, as equipes de emergência foram acionadas para socorrer os feridos. Ambulâncias da região transportaram as vítimas para os hospitais mais próximos. Apesar da gravidade da situação, não houve relatos de óbitos.

Circo Fox se pronuncia sobre o incidente

O Circo Fox emitiu um comunicado nas redes sociais explicando os acontecimentos e reforçando que dará suporte às vítimas e seus familiares. Além disso, a equipe informou que realizará uma análise detalhada das condições estruturais para evitar novos acidentes.

Condições climáticas em Osório requerem atenção

Os temporais em Osório são comuns nesta época do ano, o que exige atenção redobrada em eventos ao ar livre. Os ventos fortes e chuvas intensas representam riscos para tendas, barracas e estruturas provisórias.

O que fazer durante um temporal em locais públicos?

Especialistas recomendam sair imediatamente de qualquer estrutura temporária quando houver sinais de vento forte ou tempestades. Procurar abrigo seguro e aguardar a melhoria das condições climáticas são medidas essenciais para evitar acidentes.

Histórico de eventos climáticos em Osório

Osório já registrou diversos episódios de temporais intensos nos últimos anos. O aumento da frequência de eventos extremos reforça a necessidade de monitoramento climático constante na região.

Próximos passos do Circo Fox

Após o desabamento, o Circo Fox suspendeu suas apresentações até a realização de vistorias técnicas. A equipe afirmou que só retomará as atividades quando garantir total segurança ao público e aos funcionários.

Autoridades locais monitoram a situação

A Defesa Civil de Osório está acompanhando de perto os desdobramentos do incidente. O órgão reforçou que dará apoio às famílias das vítimas e trabalhará para melhorar as condições de segurança em eventos públicos.

Prevenção de desastres em eventos ao ar livre

O caso em Osório serve de alerta para a importância da preparação adequada em eventos durante períodos de chuva e vento. O monitoramento meteorológico contínuo e a instalação de estruturas seguras podem evitar futuros desastres.