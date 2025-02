Terceira idade: Guaçuí retoma atividades do programa Alegria de Viver

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, anuciou retomada das atividades do Programa Terceira Idade – Alegria de Viver. O evento ocorrerá no dia 20 de fevereiro, a partir das 8h, nas dependências do Centro de Convivência da Terceira Idade, situado no Parque de Exposição de Guaçuí.

O Programa tem como propósito fundamental promover a melhoria da qualidade de vida da população idosa, proporcionando atividades que incentivem a socialização, estimulem a prática de exercícios físicos e contribuam para a manutenção da saúde mental e emocional dos participantes.

Além disso, o encontro servirá como um momento de reencontro entre os frequentadores, fortalecendo os vínculos comunitários e estimulando a interação entre os participantes.

A Prefeitura de Guaçuí reafirma seu compromisso com a valorização da Terceira Idade e convida a população do município a prestigiar esta iniciativa, que visa proporcionar momentos de alegria, convívio harmonioso e bem-estar.