Terremoto em Portugal: país entra em alerta

Na manhã desta segunda-feira (17), um terremoto em Portugal de magnitude 4,8 foi registrado nos arredores de Lisboa. O tremor foi sentido principalmente na Costa da Caparica, localizada a cerca de 18 quilômetros do centro da capital portuguesa. Assim, muitos moradores relataram a percepção clara do abalo em diferentes bairros da cidade.

Epicentro raso aumenta sensação do tremor

O Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do terremoto foi em terra firme, com uma profundidade de 10 quilômetros. Por ser uma profundidade rasa, os efeitos sentidos na superfície tendem a ser mais intensos, o que explica a forte percepção dos moradores.

Depoimentos de moradores após o tremor

Logo após o terremoto, vários residentes de Lisboa usaram as redes sociais para descrever o que sentiram. De maneira geral, as descrições variaram entre vibrações leves e tremores mais intensos, que duraram poucos segundos. Apesar disso, não houve registro de pânico generalizado na cidade.

Sem risco de tsunami

O Centro Sismológico Euromediterrâneo, responsável por monitorar a atividade sísmica da região, afirmou que não há possibilidade de tsunami relacionado a esse evento. Por conta disso, o anúncio foi fundamental para tranquilizar as populações das áreas costeiras.

Nenhum dano registrado até agora

Até o momento, não há registros de danos materiais ou vítimas relacionados ao terremoto em Portugal. Embora as autoridades sigam monitorando a situação, recomendaram que os moradores permaneçam atentos a qualquer atualização oficial.

Lisboa e o histórico de terremotos

Lisboa já foi palco de grandes terremotos no passado, com o mais notório ocorrido em 1755, que devastou a cidade. No entanto, os sismos mais recentes registrados na área foram de intensidade moderada e não causaram destruição relevante. Além disso, os protocolos de segurança atuais estão mais preparados para responder a novos eventos.

Recomendações para segurança em tremores

Especialistas alertam que, em caso de novos tremores, é essencial procurar abrigo sob móveis resistentes ou proteger a cabeça com as mãos. Se estiver em áreas externas, no entanto, é importante manter distância de edifícios, árvores e postes de energia.

Monitoramento em andamento

As autoridades sismológicas continuam monitorando a região para detectar qualquer nova atividade sísmica. Embora a probabilidade de réplicas seja baixa, é importante que a população acompanhe os canais oficiais para eventuais comunicados de segurança.

Este terremoto em Portugal, embora de magnitude significativa, não causou maiores danos e foi rapidamente monitorado pelas autoridades. Por fim, a resposta ágil e a ausência de feridos ou destruição ajudaram a manter a situação sob controle e a tranquilizar os moradores.