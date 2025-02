Terremoto no Caribe gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe, ao sul das Ilhas Cayman, no sábado (8), segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor levou autoridades de diversas ilhas e países a emitirem alertas e orientações para evacuação de áreas costeiras.

Autoridades emitem alerta de tsunami

Após o forte terremoto no Caribe, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA emitiu um aviso para Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. No entanto, o alerta foi suspenso pouco depois, descartando risco de grandes ondas atingirem essas regiões.

Ilhas Cayman pedem evacuação de áreas costeiras

A gestão de riscos das Ilhas Cayman recomendou que moradores próximos à costa se deslocassem para áreas mais altas. Segundo as autoridades locais, havia a possibilidade de ondas entre 0,3 e 1 metro de altura atingirem o litoral.

Governo das Ilhas Cayman cancela alerta

Horas após o tremor, o governo das Ilhas Cayman informou que a situação estava sob controle e declarou um status de “tudo limpo” em sua página no Facebook. O comunicado tranquilizou a população, afirmando que não havia mais perigo iminente.

Impactos do terremoto no Caribe

Apesar da alta magnitude, não houve relatos imediatos de danos estruturais graves ou vítimas. O terremoto foi sentido em diversas partes da região, mas sua localização no mar do Caribe reduziu os impactos em terra.

Tremores secundários podem ocorrer

Especialistas alertam que, após eventos sísmicos dessa magnitude, réplicas podem ser registradas nas próximas horas ou dias. Moradores das ilhas afetadas devem permanecer atentos a possíveis novos tremores.

Caribe é uma região de forte atividade sísmica

O Caribe está localizado em uma zona de alta atividade tectônica, onde placas oceânicas e continentais se encontram. Tremores como esse são comuns na região, mas nem sempre geram alertas de tsunami.

Como agir em casos de terremoto no Caribe?

Especialistas recomendam que, em casos de terremoto no Caribe, moradores próximos ao litoral se dirijam imediatamente para áreas mais altas. Além disso, seguir informações oficiais das autoridades é essencial para garantir a segurança.

Monitoramento contínuo da atividade sísmica

O USGS e outros órgãos seguem monitorando a atividade sísmica na região. Caso novos tremores sejam registrados por causa do terremoto no Caribe, alertas podem ser emitidos novamente para evitar riscos à população.