Tiba Camargos sofre acidente grave e luta para não morrer

O influencer católico Tiba Camargos está internado depois de sofrer um grave acidente após bater a cabeça em uma pedra enquanto tentava salvar o filho, que pulou em um rio e não conseguiu nadar, neste domingo (9), em Porto Alegre.

Esposa confirma acidente e pede orações

A esposa de Tiba Camargos, Andréa Camargos, usou o Instagram, nesta segunda-feira (10), para contar o que aconteceu e pedir orações. Ela relatou que o filho do casal teve dificuldades para sair da água, e o influencer, sem pensar duas vezes, correu para resgatá-lo.

Acidente aconteceu durante o resgate

No desespero para salvar o filho, Tiba Camargos entrou no rio rapidamente, mas acabou batendo a cabeça com força em uma pedra submersa. O impacto foi forte, e ele precisou de socorro imediato. Apesar do susto, o menino conseguiu sair da água e passa bem.

Estado de saúde ainda não foi divulgado

Até agora, a família não deu detalhes sobre o estado de saúde de Tiba Camargos. Amigos, seguidores e fiéis seguem acompanhando o caso e enviando mensagens de apoio para a recuperação do influencer.

Influencer tem forte presença na internet

Conhecido por compartilhar mensagens de fé e motivação, Tiba Camargos tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ele usa suas plataformas para evangelizar e inspirar pessoas, o que fez com que a notícia do acidente rapidamente gerasse grande repercussão.

Seguidores se unem em corrente de oração

Desde que a notícia se espalhou, muitas pessoas têm deixado mensagens de apoio nas redes sociais. A hashtag #ForçaTiba já começou a circular, mostrando a mobilização dos seguidores.

Especialistas alertam para os perigos em rios

Acidentes como esse servem de alerta. Especialistas recomendam atenção ao entrar em rios e cachoeiras, já que pedras submersas podem causar graves lesões. O ideal é sempre verificar a profundidade e evitar mergulhos em locais desconhecidos.

Família agradece o apoio

A família de Tiba Camargos agradeceu as mensagens de carinho e reforçou o pedido de orações. Eles prometeram atualizar os seguidores assim que houver novidades sobre o estado de saúde do influencer.

Acompanhe as atualizações

A qualquer momento, novas informações sobre a recuperação de Tiba Camargos podem ser divulgadas. Para ficar por dentro, acompanhe as redes sociais da família e continue torcendo pela melhora do influencer.