Torneio de Futebol Society Feminino promete agitar Itapemirim; veja

O primeiro Torneio de Futebol Society Feminino está chegando com tudo para agitar o município de Itapemirim e reforçar a igualdade e o empoderamento feminino dentro das quatro linhas. A primeira edição será realizada na categoria adulta.

A competição acontecerá no Centro de Treinamento Armando Zanata, que fica entre Candeus e Campo Acima, em Itapemirim, começando a partir das 14h do dia 8 de março.

As inscrições para participar do torneio ainda estão abertas, com idade mínima de 16 anos para participar. Sobretudo, as equipes interessadas em participar da competição, devem entrar em contato com a organização do evento, através do número (28) 999565461 (Eduardo Foca) ou (28) 999724820 (Katita).

Como surgiu a ideia de criar o torneio?

Segundo Eduardo Rodrigues Netto, organizador do evento, tudo começou pensando nas mães dos alunos do Centro de Treinamento, que são ex-alunas do local e não estavam recebendo oportunidades de praticar certas modalidades esportivas. Assim, junto com outras mulheres, se deu inicio ao projeto, com a primeira edição do Torneio de Futebol Society Feminino.

Ainda de acordo com a organização, serão disponibilizadas todas as condições possíveis para que as mulheres desfrutem ao máximo deste evento. A competição será realizada no dia 8 de março por conta do Dia das Mulheres.

“Eu costumo respirar o esporte, porém, em nossa região, o mesmo se encontra um pouco esquecido, então, resolvi realizar esta competição. As mulheres enfrentam dificuldades e, ainda assim, carregam tudo com um sorriso no rosto. É como se cada desafio fosse uma chance de mostrar para quem está ao seu redor, o quanto elas são incríveis”, finalizou Eduardo Rodrigues.

