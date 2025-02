Trabalho: empresa está com vagas de emprego disponíveis em Castelo

Está precisando trabalhar? A Tintas Marfim, fabricante de tintas imobiliárias, industriais e náuticas desde 1995, está com vagas de emprego disponíveis em Castelo.

A empresa, que fica localizada na Rodovia Pedro Cola, no bairro Independência, está com vagas disponíveis para as funções de auxiliar de envase, auxiliar de expedição e motorista. Disponibilidade para trabalhar em Castelo é essencial para o preenchimento das vagas.

As vagas disponibilizadas são para trabalhar de segunda a sexta-feira, com direito a plano de saúde e vale-alimentação. Os interessados nas oportunidades devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

Requisitos

Auxiliar de envase

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Ensino médio completo

Auxiliar de expedição

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Ensino médio completo

Disponibilidade de horário

Desejável experiência na função

Motorista

Habilitação AD

Disponibilidade para viagens

Ensino médio completo

Desejável experiência na função

Desejável curso MOPP

