Trump indica taxa na importação de aço e pode afetar setor no Brasil

Em uma nova escalada na revisão de sua política comercial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (9), que irá anunciar uma taxa de importação de aço e alumínio, com uma alíquota de 25%.

Dados consolidados de 2023 destacam que o Brasil foi o terceiro maior fornecedor de aço para os EUA, representando 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço.

Em seu primeiro mandato, Trump aplicou taxas de 25% na importação de aço e 10% sobre as de alumínio. Na ocasião, as siderurgias brasileiras anunciaram o desligamento de fornos e demissões em massa.

Na sequência, entretanto, Trump revogou as taxas de produtos brasileiros e de outros países, em conduta mantida por seu sucessor, Joe Biden.

Com informações de Estadão

