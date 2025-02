Trump oficializa volta do canudo de plástico e refuta o de papel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tentando reverter a política federal de eliminação dos canudos plásticos, declarando que os de papel “não funcionam”. Trump assinou uma ordem executiva na última segunda-feira (10), afirmando: “É uma situação ridícula. Estamos voltando aos canudos plásticos.”

A medida de Trump – que há tempos critica os canudos de papel e cuja campanha de reeleição em 2019 vendeu canudos plásticos reutilizáveis com sua marca por US$ 15 o pacote com 10 unidades – mira uma política da administração Biden que pretende eliminar gradualmente a compra de plásticos descartáveis pelo governo federal, incluindo canudos, em serviços de alimentação, eventos e embalagens até 2027, e de todas as operações federais até 2035.

“Desfrute sua próxima bebida sem um canudo que se dissolve de forma nojenta na sua boca!!!” Trump publicou em sua rede Truth Social no fim de semana, em uma postagem que declarou a política do ex-presidente Joe Biden como “MORTA!”.

Diversos Estados e cidades dos EUA já proibiram canudos plásticos devido à poluição dos oceanos e rios e ao impacto negativo sobre a vida marinha. Alguns restaurantes deixaram de oferecer automaticamente canudos plásticos aos clientes. No entanto, os canudos representam apenas uma pequena parte do problema.

O meio ambiente está repleto de plásticos descartáveis, como garrafas de água, embalagens de comida para viagem, tampas de café, sacolas plásticas e muito mais. Segundo especialistas, o equivalente a um caminhão de lixo cheio de plástico entra nos oceanos a cada minuto, vindo de diversas fontes, incluindo sacolas plásticas, escovas de dente, garrafas e embalagens.

À medida que esses materiais se decompõem no meio ambiente, microplásticos são encontrados no estômago de peixes, aves e outros animais, bem como no sangue e nos tecidos humanos. Além disso, a fabricação de plástico libera gases de efeito estufa e outros poluentes perigosos.

Mais de 90% dos produtos plásticos são derivados de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, e milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos anualmente. Muitas empresas multinacionais já abandonaram os canudos plásticos e tornaram a redução do uso de plástico parte central de suas metas de sustentabilidade, tornando a decisão de Trump uma exceção no mundo dos negócios.

Crise de poluição plástica

“A ordem de Trump é mais uma questão de mensagem do que de solução”, afirmou Christy Leavitt, diretora da campanha contra plásticos da organização ambiental Oceana, destacando que a maioria dos eleitores americanos apoia a exigência de que empresas reduzam as embalagens plásticas descartáveis.

“O presidente Trump está indo na direção errada em relação aos plásticos descartáveis”, disse Leavitt. “O mundo enfrenta uma crise de poluição plástica e não podemos mais ignorar uma das maiores ameaças ambientais aos oceanos e ao planeta.”

A poluição plástica já foi encontrada na superfície do mar, nas costas mais remotas, derretendo no gelo do Ártico e até no ponto mais profundo do oceano, segundo Leavitt. “Está em toda parte.”

‘Os canudos são apenas o começo’

A indústria de manufatura de plásticos elogiou a decisão de Trump. “Os canudos são apenas o começo”, disse Matt Seaholm, presidente e CEO da Associação da Indústria de Plásticos. “De volta ao plástico é um movimento que todos deveríamos apoiar.”

Mais de 390 milhões de canudos são usados diariamente nos Estados Unidos, geralmente por menos de 30 minutos, segundo o grupo ambientalista Straws Turtle Island Restoration Network. Os canudos levam pelo menos 200 anos para se decompor e representam uma ameaça para tartarugas e outros animais selvagens, pois se degradam em microplásticos.

“Para evitar que mais tartarugas marinhas se tornem vítimas do plástico, devemos fazer mudanças em nosso estilo de vida para proteger essas espécies”, disse o grupo em comunicado.

Todos os anos, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico novo. Cerca de 40% de todo o plástico é usado em embalagens, de acordo com a ONU.

Globalmente, países estão negociando um tratado para combater a poluição plástica. Líderes se reuniram na Coreia do Sul no final do ano passado, mas não chegaram a um acordo. As negociações serão retomadas este ano, enquanto mais de 100 países buscam um pacto para limitar a produção de plástico, além de tratar da reciclagem e limpeza dos resíduos.

Os Estados Unidos, a China e a Alemanha são os maiores participantes do comércio global de plásticos. Fabricantes americanos pediram que Trump permaneça na mesa de negociações e retome a posição anterior de Biden, que priorizava o redesenho dos produtos plásticos, a reciclagem e o reúso.

Estadao Conteudo