‘Uma honra ser indicado como o pior diretor’ diz Coppola; entenda

Francis Ford Coppola usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 28, para falar sobre o Framboesa de Ouro. O prêmio elege, anualmente, os piores lançamentos do ano anterior. A edição de 2025 indicou Megalópolis nas categorias de Pior Filme e Pior Roteiro. O cineasta disputa a categoria de Pior Diretor.

“Estou emocionado por aceitar o prêmio Framboesa de Ouro em tantas categorias importantes para Megalópolis, e pela honra distinta de ser indicado como pior diretor, pior roteiro e pior filme em um momento em que tão poucos têm coragem de ir contra as tendências predominantes da produção cinematográfica contemporânea”, escreveu.

“Neste mundo naufragado de hoje, onde a arte recebe pontuações como se fosse uma luta profissional, escolhi não seguir as regras covardes estabelecidas por uma indústria aterrorizada pelo risco que, apesar do enorme grupo de jovens talentos à sua disposição, pode não criar filmes que serão relevantes e vivos daqui a 50 anos”, continuou.

O diretor finalizou seu discurso alegando estar honrado em estar ao lado do cineasta Jacques Tati. “Se empobreceu completamente para fazer um dos mais amados do cinema, Tempo de Diversão.”

Ele também agradeceu a todos os colegas que o ajudaram a produzir Megalópolis.

O filme é considerado o grande projeto da vida de Coppola, custou mais de R$ 100 milhões e levou mais de 40 anos para ser desenvolvido.

Ambientado em um futuro distópico, Megalópolis mostra um arquiteto que propõe um projeto de cidade inovador, prometendo consertar as desigualdades no mundo. Porém, suas ideias são vetadas pelo prefeito da cidade.

