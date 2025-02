Única aposta do ES fatura “bolada” da Mega-Sena

O concurso 2826 da Mega-Sena aconteceu neste sábado, 9 de fevereiro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se você fez uma aposta, agora é a hora de conferir os números sorteados e ver se a sorte esteve ao seu lado!

Números sorteados na Mega 2826

As seis dezenas sorteadas foram: 06, 10, 20, 54, 58 e 60. Dessa vez, ninguém acertou os seis números, então o prêmio principal acumulou. Agora, a Mega-Sena pode pagar cerca de R$ 47 milhões no próximo sorteio!

Aposta do Espírito Santo levou prêmio na quina

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 63 apostas acertaram cinco números e cada uma ganhou R$ 58.626,58. Um dos destaques desse concurso foi uma aposta vencedora feita em Vila Velha, no Espírito Santo, na Loteria Santa Mônica. O sortudo ou sortuda faturou R$ 58.626,58 com uma aposta simples.

Quadra também premiou milhares de apostadores

Além dos ganhadores da quina, 4.803 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.098,56 cada. Se você fez uma aposta, vale a pena conferir seu bilhete!

Quando será o próximo sorteio?

Com o prêmio acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11), e a Caixa estima um prêmio de R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Se quiser entrar nessa disputa, ainda dá tempo de apostar!

Como apostar na Mega-Sena?

Fazer uma aposta é fácil. Você escolhe de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maior a chance de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa.

Quais são as chances de ganhar?

As chances de levar o prêmio principal variam conforme a quantidade de números escolhidos. Veja como funciona:

Aposta mínima (6 números): 1 chance em 50.063.860

1 chance em Aposta máxima (15 números): 1 chance em 10.003

Para aumentar as chances sem gastar muito, uma boa opção pode ser o bolão, onde você divide o custo e o prêmio com outras pessoas.

Onde resgatar o prêmio?

Se você foi um dos ganhadores, parabéns! Agora é só retirar o prêmio. Valores de até R$ 1.868,22 podem ser retirados em casas lotéricas. Já quantias maiores precisam ser sacadas diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Fique de olho no prazo para retirar o prêmio!

Os prêmios da Mega-Sena devem ser resgatados em até 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado vai para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Por isso, não deixe para depois! Confira seu bilhete e, se tiver ganhado, resgate o prêmio dentro do prazo.

Acompanhe os próximos sorteios!

Se não foi dessa vez, não desanime! A Mega-Sena tem sorteios todas as terças, quintas e sábados, e a próxima chance de ganhar um grande prêmio já está chegando.

Quer acompanhar os resultados? Acesse o site das Loterias Caixa ou vá até uma casa lotérica para conferir tudo de perto. Boa sorte!

