URGENTE! Grave acidente deixa mortos e feridos na Freeway

Um engavetamento envolvendo um ônibus e cinco carros deixou duas pessoas gravemente feridas na manhã deste sábado (15) na BR-290, conhecida como Freeway. O acidente ocorreu no km 44 da rodovia, em Glorinha, por volta das 7h40, no sentido capital-litoral, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Grave colisão na Freeway

Equipes da PRF, da concessionária CCR ViaSul e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. De acordo com a PRF, o ônibus fazia a linha Santa Rosa/Torres e colidiu com cinco veículos: um Peugeot 207 (Alvorada), um Ford Ka (Cachoeirinha), um Fiat Siena (Gravataí), um Renault Logan (Porto Alegre) e um Chevrolet Prisma (Canoas).

As vítimas graves estavam no Peugeot 207. O condutor, de 31 anos, foi resgatado pelo helicóptero dos bombeiros e levado ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Já a passageira, de 32 anos, foi encaminhada ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí, pela CCR ViaSul. Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos.

Congestionamento na BR 290

A rodovia ficou totalmente bloqueada por cerca de 20 minutos para o resgate e atendimento às vítimas, gerando um congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros. A pista já foi liberada e o fluxo normalizado. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.