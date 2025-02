Vai cair na folia? Veja dicas do Procon para curtir o Carnaval

Mesmo o Carnaval caindo mais tarde em 2025, a expectativa dos brasileiros por aproveitar os dias de folga é grande. Apesar da polêmica que envolve o feridão – em que alguns dizem que é apenas ponto facultativo – é importante o consumidor ter em mente os seus direitos. Sobretudo, na hora de aproveitar os dias de descanso ou curtição, estando pronto para lidar com os imprevistos.

Independentemente da escolha da diversão, o folião precisa estar atento na hora de comprar pacotes de viagens, alugar imóveis, adquirir ingressos para festas, e fantasias. É essencial prestar atenção até mesmo ao optar por desistências e devoluções.

O coordenador do Órgão de Defesa do Consumidor, em Cachoeiro, Fabiano Pimentel, orienta aos cidadãos a documentarem os possíveis problemas durante o evento. “Se houver algum descumprimento do acordado previamente, o consumidor terá respaldo para o registro de eventual reclamação ou denúncia”, explica.

Quem pensa em contratar um pacote de viagem, hospedagem ou alugar um imóvel, fique atento às dicas:

Pacotes de turismo

Pesquise informações sobre o local, especialmente no período em que pretende viajar. Ao optar por contratar uma agência de viagens, é importante conhecer a idoneidade da empresa e contratar com empresas licenciadas.

Após a escolha do destino e da empresa que vai contratar, é hora de avaliar o tipo de pacote de viagem. Existem pacotes previamente montados e outros que se adéquam à necessidade do consumidor. A pesquisa de preços é fundamental. Avalie o custo/benefício.

Informações como valores cobrados nos transportes aéreos e terrestres, categoria das passagens e taxas de embarque devem ser explicitadas. Além disso, tipos de acomodação (quarto duplo ou individual), translados, refeições e guias para passeios precisam ser descritos. Inclua também o número exato de dias, juros dos pagamentos e despesas extras que ficarão por conta do consumidor. Tudo deve ser muito bem explicado aos consumidores e descrito no contrato.

Excursões

Antes de comprar um pacote de excursão é importante buscar referências com conhecidos que já tenham feito uso dos serviços. Prefira contratar com empresas especializadas. Analise as propostas e opções de lazer, número de diárias, valor do pacote e formas de pagamento. Veja também a data de início e término, tipo de transporte até o local e o horário de entrada e saída. Observe ainda as atividades a serem desenvolvidas; se é necessário levar algum tipo de material ou objetos pessoais; quais são as refeições incluídas e o cardápio. Outros pontos incluem acomodações, profissionais especializados, atendimento médico e condições para desistência. Há ainda a possibilidade da devolução do dinheiro pago integral ou parcialmente. Peça para constar todas essas informações no contrato.

Hospedagem

Antes de fazer uma reserva em hotel ou pousada, procure obter o maior número de informações possíveis sobre a infraestrutura do estabelecimento. Como são as acomodações, refeições inclusas e os serviços oferecidos precisam ser checados. Além disso, o que está incluído na diária, se aceita animais de estimação, valores de taxas de serviços, cobrança de taxas de turismo e outras também devem ser considerados.

Após a escolha do hotel, pousada ou pensão, solicite a confirmação da reserva por e-mail. Confirme os horários de início e término da diária. Todas as condições estabelecidas e oferecidas devem estar registradas em contrato.

Aluguel de imóveis para temporada

Quem ainda for alugar um imóvel para curtir o Carnaval deve dar preferência por realizar a intermediação do aluguel por meio de uma imobiliária. Ela vai garantir mais segurança na contratação. Em caso de problemas, os consumidores poderão recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, o que não acontece nas locações diretas com o proprietário do imóvel.

Antes de alugar um imóvel, faça uma pesquisa de preços, localizações e alternativas. Uma boa dica é pedir a opinião dos amigos que já alugaram ou conhecem algum imóvel na região que você deseja. Pesquise informações sobre o imóvel que pretende locar e desconfie de preços muito abaixo do mercado, principalmente em alta temporada. Isso ajudará a fugir da ação de golpistas e de imóveis em péssimas condições ou localizações.

Faça perguntas sobre a disponibilidade de roupas de cama, limite de pessoas e vagas de garagem. Conheça a vizinhança e saiba o que há nas redondezas do local. Verifique as regras do condomínio, itens de cozinha e a limpeza do imóvel. Outras dúvidas são sobre formas de pagamento, taxas e se é permitido animais de estimação. Pergunte também quais as condições do contrato e o que mais achar necessário. É fundamental que o contratante solicite fotos internas e externas do imóvel. Caso não seja possível a realização de uma visita ao local para saber o estado real do imóvel, as fotos ajudarão.

Por fim, faça um contrato para o aluguel do imóvel, mesmo que a locação dure uma semana. Isso é muito comum nas casas para temporada. Neste contrato devem constar as datas de entrada e saída do inquilino, o endereço do imóvel e do local para retirada e entrega das chaves. Inclua também o valor exato do aluguel, a forma de pagamento e eventuais multas para os casos de atraso ou depredação. O contrato ainda deve mencionar o número de pessoas que vão ficar no imóvel.

Ingressos e camarotes

Às vésperas do Carnaval é grande a procura por ingressos e camarotes. A recomendação do Procon-ES é que o consumidor compre ingressos para desfiles, micaretas e bailes em locais oficiais. Isso previne-se contra falsificações. Todos os anúncios e materiais de divulgação que comprovem o que está sendo oferecido na festa devem ser guardados. Eles serão usados como prova, caso haja o descumprimento da oferta.

Nas compras a distância, é importante guardar os comprovantes de pagamento e apresentá-los quando for retirar o abadá ou ingresso do camarote. Se informe como proceder para a retirada dos ingressos por terceiros. É proibida a cobrança da taxa de conveniência nas vendas de ingressos em lojas físicas e pela internet.

Se o folião quiser reformar o abadá, é preciso informar-se sobre o que pode ser modificado para manter a integridade das marcas e do evento.

No caso de camarotes, o consumidor deve observar quais os serviços que serão oferecidos como open bar e shows, além do horário de funcionamento.