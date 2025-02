Valor do salário mínimo 2025: coisas que você ainda precisa saber

O novo salário mínimo nacional, de R$ 1.518, começou a ser pago a partir deste sábado (1º). Embora o reajuste já estivesse valendo desde 1º de janeiro de 2025, os trabalhadores só recebem o valor a partir de agora, porque o pagamento acontece após um mês trabalhado.

Reajuste de R$ 106 no salário mínimo

O aumento foi de 7,5%, o que significa um acréscimo de R$ 106 em relação ao salário mínimo de 2024, que era de R$ 1.412. Esse reajuste impacta diretamente quem recebe o piso nacional, além de benefícios vinculados, como seguro-desemprego e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Primeira correção com a nova regra de reajuste

O salário mínimo de 2025 já segue a nova política de reajustes, sancionada no final de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa regra faz parte do pacote de cortes de gastos do governo e define que, até 2030, o aumento real do salário mínimo será limitado a 2,5% ao ano.

O que é aumento real do salário mínimo?

O aumento real acontece quando o reajuste do salário mínimo supera a inflação do período. Se o salário não acompanha, pelo menos, a variação dos preços, o trabalhador perde o poder de compra, ou seja, consegue comprar menos com o mesmo valor.

Quem recebe o novo salário mínimo?

Além dos trabalhadores formais, o reajuste também impacta aposentados e pensionistas do INSS que recebem um salário mínimo. A nova quantia já aparece nos pagamentos de fevereiro, conforme o calendário de cada categoria.

Com o reajuste para R$ 1.518, o salário mínimo de 2025 garante um pequeno ganho real para os trabalhadores. No entanto, o limite imposto pela nova regra pode reduzir os aumentos nos próximos anos, caso a inflação suba além do esperado.