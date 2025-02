Varejo capixaba tem aumento de 1,6% nas vendas em 2024

O comércio varejista capixaba registrou aumento de 1,6% nas vendas em 2024, na comparação com 2023. Em dezembro, no entanto, o setor apresentou queda de 6,2% na comparação com novembro, já considerando o ajuste sazonal. Já na comparação com dezembro de 2023 houve um crescimento de 5,2%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os resultados refletem um cenário de desaceleração em alguns setores e crescimento em outros. Hipermercados, supermercados e produtos alimentícios, que possuem grande peso no comércio varejista, por exemplo, apresentaram um desempenho misto, com crescimento na comparação anual, mas queda na comparação mensal.

Valor das vendas do comércio capixaba

A receita nominal de vendas, ou seja, o valor total das vendas do comércio varejista seguiu o mesmo caminho e apresentou um desempenho positivo no ano, com alta de 4,7% em relação a 2023. Em dezembro, considerando o ajuste sazonal, o percentual foi negativo, com queda de 8,5%. Já na comparação com o mesmo mês de 2023, houve um aumento de 9,6%.

O comércio varejista ampliado, que inclui também os setores de veículos, motocicletas, partes e peças e materiais de construção, apresentou um desempenho semelhante ao do comércio varejista em geral. Em dezembro, o volume de vendas caiu 4,7% em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal, e cresceu 0,7% em relação ao ano anterior. A receita nominal de vendas apresentou uma queda de 4,8% em relação ao mês anterior e um crescimento de 3,9% em relação a 2023.

