Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações

Vasco e Botafogo se enfrentam, neste domingo (23), em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

O Clássico da Amizade será válido pela 11ª rodada e acontecerá em São Januário, às 18h30. Mas onde assistir Vasco e Botafogo ao vivo?

A transmissão da partida será feita pela Band (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view), e pelo Canal GOAT (YouTube).

O Gigante da Colina está em uma situação melhor na tabela. Atualmente, o Vasco ocupa a quarta posição, com 14 pontos e precisa de um resultado positivo simples para avançar.

Já o Glorioso, que está com 13 pontos, precisa vencer a disputa e ainda torcer por tropeços de Fluminense ou Madureira.

Leia também: Botafogo perde para o Racing e se complica pelo título da Recopa

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui