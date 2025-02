Veja como ativar alerta severo de chuvas intensas no celular

Quando o tempo muda de repente, é essencial ficar por dentro das atualizações da Defesa Civil . O órgão envia alertas gratuitos direto para o celular, avisando sobre chuvas intensas, penetrantes e enchentes . Se você quiser saber como ativar essas notificações e se proteger, veja o passo a passo a seguir.

Receber um alerta severo de chuvas intensas no celular é simples e rápido. Você pode ativar de três formas:

Qualquer pessoa que tenha um celular ativo pode se cadastrar. O serviço é totalmente gratuito e funciona em qualquer operadora. Ou seja, não importa se o seu celular é mais antigo ou um smartphone moderno, você pode receber os alertas da Defesa Civil sem nenhum custo.

Se o seu celular tocar com um alerta severo de chuvas intensas , não ignore! Tome alguns cuidados importantes:

Os alertas ajudam bastante, mas se preparar com antecedência faz toda a diferença. Algumas dicas úteis:

Além dos avisos no celular, você pode se informar pelos sites e redes sociais da Defesa Civil. Algumas fontes confiáveis ​​são:

Não espere o pior acontecer! Ative agora o serviço de alerta da Defesa Civil e garanta mais segurança para você e sua família. Afinal, informação salva vidas!

